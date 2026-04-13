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13.04.2026 12:32:40
Regeneron und Sanofi bekommen Dupixent-Zulassung für Kinder mit CSU
Von Colin Kellaher
DOW JONES--Regeneron Pharmaceuticals und Sanofi haben für ihren Blockbuster-Entzündungshemmer Dupixent eine erweiterte europäische Zulassung für jüngere Patienten erhalten, die an der entzündlichen Hauterkrankung chronische spontane Urtikaria (CSU) leiden.
Regeneron und Sanofi teilten am Montag mit, dass die Zulassung der Europäischen Kommission Dupixent für Kinder im Alter von 2 bis 11 Jahren mit mittelschwerer bis schwerer CSU umfasst, die unzureichend auf Histamin-1-Antihistaminika ansprechen und die noch keine Anti-Immunglobulin-E-Therapie gegen CSU erhalten haben.
Regeneron und Sanofi hatten im vergangenen Jahr für Dupixent die EU-Zulassung gegen CSU für Patienten ab 12 Jahren erhalten.
Dupixent ist vom US-Biotechnologieunternehmen Regeneron entwickelt worden. Vertrieben wird es in den USA gemeinsam mit dem französischen Unternehmen Sanofi, international vermarktet Sanofi das Medikament allein. 2025 belief sich der weltweite Nettoumsatz von Dupixent auf rund 18,5 Milliarden US-Dollar.
Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com
DJG/DJN/rio/sha
(END) Dow Jones Newswires
April 13, 2026 06:33 ET (10:33 GMT)
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