Regeneron Pharmaceuticals präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Regeneron Pharmaceuticals lud am 30.10.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das EPS wurde auf 18.45 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 13.62 USD je Aktie erzielt worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Regeneron Pharmaceuticals in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 36.27 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 5.12 Milliarden USD im Vergleich zu 3.75 Milliarden USD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.ch