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06.11.2026 00:07:43
Regency Centers Q3 Profit Falls
(RTTNews) - Real estate investment trust Regency Centers Corporation (REG) on Thursday reported its third-quarter results, with profit dropping from last year. The company raised its full-year 2026 earnings outlook and announced a 6 percent increase in its quarterly common stock dividend.
Net income attributable to common shareholders declined to $75.1 million, or $0.41 per share, from $106 million, or $0.58 per share, in the prior-year quarter. The latest quarter's results included real estate impairment provisions of $65.1 million, or $0.35 per diluted share, partly offset by gains on real estate sales of $23.8 million, or $0.13 per diluted share.
Nareit Funds From Operations (FFO), a key REIT performance measure, increased to $1.23 per share from $1.15 a year earlier. Core operating earnings rose to $1.18 per share from $1.09 per share last year.
For full-year 2026, Regency raised its Nareit FFO guidance to $4.86-$4.88 per share from $4.84-$4.88, and Core Operating Earnings guidance to $4.65-$4.67 from $4.62-$4.66.
The board declared a quarterly common dividend of $0.80 per share, up 6 percent, payable January 5, 2027, to shareholders of record December 14, 2026.
Trading Signals: Bayer - Die Wende nimmt Gestalt an
Mit einem überraschend starken Quartal, einem florierenden Pharmageschäft und sinkenden Schulden meldet sich der Traditionskonzern nach einer jahrelangen Schwächephase eindrucksvoll zurück. Auch an der Börse läuft es wieder rund, die Aktie nimmt das Jahreshoch ins Visier.Weiterlesen!
Nachrichten zu Regency Centers Corp.
Analysen zu Regency Centers Corp.
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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