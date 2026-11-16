Regency Affiliates hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Regency Affiliates hat sich am 13.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäussert.

Das EPS wurde auf 0.02 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Regency Affiliates -0.050 USD je Aktie verdient.

Auf der Umsatzseite standen 1.4 Millionen USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1.3 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch