ReGen III: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

ReGen III hat am 28.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0.01 CAD ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei ReGen III ebenfalls ein Verlust pro Aktie von 0.010 CAD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch