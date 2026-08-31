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31.08.2026 06:37:00

ReGen III: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

ReGen III hat am 28.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0.01 CAD ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei ReGen III ebenfalls ein Verlust pro Aktie von 0.010 CAD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch

In eigener Sache

Trading Signals: Netflix: Zurück auf dem Schirm

Der Streamingriese erlebt an der Wall Street gerade ein Comeback. Wenngleich ein steiniger Weg vor der Netflix-Aktie liegt, könnte die Aufholjagd durchaus noch weiter gehen.

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✅ Wabtec
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Short 15’297.40 13.90 SYBKYU
Short 15’860.05 8.96 S4ABWU
SMI-Kurs: 14’399.77 28.08.2026 17:30:23
Long 13’819.86 19.98 SABE5U
Long 13’477.81 13.70 SGBWIU
Long 12’900.98 8.82 SRDBIU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

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08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

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