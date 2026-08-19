Regen BioPharma mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Regen BioPharma liess sich am 17.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Regen BioPharma die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Regen BioPharma hat im jüngsten Quartal einen Umsatz von 0.1 Millionen USD erzielt. Damit traf der Konzern genau das Niveau des Vorjahresquartals, als das Unternehmen einen Umsatz in Höhe von 0.1 Millionen USD erzielt hatte.

Redaktion finanzen.ch