REGAL verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

REGAL hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 05.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.

REGAL vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 35.72 JPY. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 8.02 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz wurde auf 4.87 Milliarden JPY beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 4.71 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 5.11 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.ch