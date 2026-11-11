Regal One: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Regal One lud am 09.11.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0.01 USD je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte Regal One ebenfalls 0.010 USD je Aktie eingebüsst.

Regal One hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 0.2 Millionen USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 600 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 0.0 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.ch