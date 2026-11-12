REGAL öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

REGAL stellte am 11.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

REGAL vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 52.01 JPY. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -110.930 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Mit einem Umsatz von 4.64 Milliarden JPY, gegenüber 4.79 Milliarden JPY im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 3.11 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.ch