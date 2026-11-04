Regal-Beloit präsentierte Quartalsergebnisse

Regal-Beloit hat am 03.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Der Verlust je Aktie wurde auf 0.19 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Regal-Beloit ein Ergebnis je Aktie von 1.20 USD vermeldet.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 1.59 Milliarden USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 6.08 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Regal-Beloit einen Umsatz von 1.50 Milliarden USD eingefahren.

Redaktion finanzen.ch