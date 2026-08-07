Regal-Beloit legte Quartalsergebnis vor

Regal-Beloit hat am 05.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 1.74 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1.19 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Regal-Beloit hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1.56 Milliarden USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 4.16 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 1.50 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Für das Quartal hatten Analysten mit einem Gewinn je Aktie von 2.58 USD gerechnet, wohingegen der Umsatz auf 1.57 Milliarden USD geschätzt worden war.

Redaktion finanzen.ch