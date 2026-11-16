Regaal Resources mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Regaal Resources lud am 13.11.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das EPS lag bei 2.25 INR. Im letzten Jahr hatte Regaal Resources einen Gewinn von 1.86 INR je Aktie eingefahren.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Regaal Resources in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 1.28 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 3.16 Milliarden INR im Vergleich zu 3.20 Milliarden INR im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.ch