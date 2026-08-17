Regaal Resources: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Regaal Resources hat am 14.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1.30 INR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Regaal Resources ein EPS von 0.990 INR je Aktie vermeldet.

Der Umsatz lag bei 2.02 Milliarden INR – das entspricht einem Abschlag von 18.02 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 2.47 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch