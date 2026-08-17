REFINVERSE Group, vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

REFINVERSE Group, gab am 14.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

REFINVERSE Group, hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 21.33 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 9.50 JPY je Aktie gewesen.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat REFINVERSE Group, im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 18.35 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 1.13 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren 956.3 Millionen JPY in den Büchern gestanden.

Für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde einen Gewinn je Aktie von 76.31 JPY ausgewiesen. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 43.63 JPY je Aktie generiert.

Beim Umsatz wurden für das Gesamtjahr 4.46 Milliarden JPY gegenüber 4.07 Milliarden JPY im Vorjahr ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch