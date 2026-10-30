Refex Industries: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Refex Industries hat am 28.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 3.69 INR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 2.80 INR erwirtschaftet worden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 7.61 Milliarden INR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 78.36 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Refex Industries einen Umsatz von 4.27 Milliarden INR eingefahren.

Redaktion finanzen.ch