Reeds stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Reeds präsentierte in der am 10.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 0.27 USD gegenüber -0.480 USD im Vorjahresquartal verkündet.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 7.40 Prozent zurück. Hier wurden 6.5 Millionen USD gegenüber 7.0 Millionen USD im Vorjahreszeitraum generiert.

Redaktion finanzen.ch