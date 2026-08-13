Reeds öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Reeds gab am 11.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Verlust je Aktie wurde auf 0.36 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Reeds ein Ergebnis je Aktie von -0.780 USD vermeldet.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 21.32 Prozent auf 7.5 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 9.5 Millionen USD gelegen.

Redaktion finanzen.ch