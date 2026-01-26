|
26.01.2026 13:39:36
Reederei MSC erhält von EU grünes Licht für Joint Venture mit RCL
Genf (awp) - Die weltgrösste Reederei MSC mit Sitz in Genf hat von der EU-Kommission die Freigabe für ein geplantes Joint Venture erhalten. MSC will dieses mit dem Kreuzfahrtunternehmen Royal Caribbean Cruises (RCL) der amerikanischen Royal Caribbean Group eingehen.
Die Zusammenarbeit der beiden Unternehmen sei hauptsächlich auf den Bau und den Betrieb eines neuen Passagierhafens im japanischen Kagoshima ausgerichtet, teilte die EU-Kommission am Montag mit. Da der Einfluss dieses Hafens auf die Wirtschaftszone Europa limitiert sei, gebe es keine Bedenken hinsichtlich einer Verzerrung des Wettbewerbs.
cf/to
