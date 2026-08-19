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19.08.2026 06:37:00
Redwoods Acquisition präsentierte Quartalsergebnisse
Redwoods Acquisition veröffentlichte am 17.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0.03 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Redwoods Acquisition -0.120 USD je Aktie generiert.
Redaktion finanzen.ch
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