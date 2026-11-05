Redwood Trust mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Redwood Trust hat am 03.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0.39 USD. Im Vorjahresquartal hatten -0.080 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Mit einem Umsatz von 51.0 Millionen USD, gegenüber 313.0 Millionen USD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 83.71 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.ch