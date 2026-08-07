Redwire stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Redwire hat am 05.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Der Verlust je Aktie wurde auf 0.19 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Redwire ein Ergebnis je Aktie von -1.410 USD vermeldet.

Der Umsatz wurde auf 117.1 Millionen USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 61.8 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.ch