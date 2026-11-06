Redwire: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Redwire stellte am 04.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0.09 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Redwire ein EPS von -0.290 USD in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 109.0 Millionen USD – ein Plus von 5.41 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Redwire 103.4 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.ch