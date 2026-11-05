Redtape: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Redtape präsentierte am 04.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

In Sachen EPS wurden 0.63 INR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Redtape 0.500 INR je Aktie eingenommen.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 3.57 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 4.75 Milliarden INR. Im Vorjahreszeitraum waren 4.92 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch