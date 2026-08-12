Redtape öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Redtape hat am 10.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0.80 INR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0.700 INR je Aktie vermeldet.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 3.65 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 4.81 Milliarden INR umgesetzt, gegenüber 4.64 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.ch