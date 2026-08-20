Redsense Medical AB vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Redsense Medical AB liess sich am 19.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Redsense Medical AB die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0.03 SEK. Im Vorjahresviertel hatte Redsense Medical AB -1.110 SEK je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz wurde auf 7.1 Millionen SEK beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 6.3 Millionen SEK umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.ch