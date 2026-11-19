Redsense Medical AB präsentierte in der am 18.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0.08 SEK beziffert, während im Vorjahresquartal -0.210 SEK je Aktie in den Büchern standen.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 10.10 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 7.6 Millionen SEK ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 6.9 Millionen SEK in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch