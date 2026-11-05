Redington (India): Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Redington (India) hat am 04.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Der Gewinn je Aktie lag bei 6.92 INR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 4.96 INR je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 47.71 Prozent auf 429.47 Milliarden INR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 290.76 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Für das Quartal hatten Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 6.57 INR gerechnet. Der Umsatz wurde zuvor auf 364.02 Milliarden INR geschätzt.

Redaktion finanzen.ch