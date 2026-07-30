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31.07.2026 00:18:20

Reddit Q2 Profit More Than Doubles; Revenue Surges 61%

(RTTNews) - Reddit Inc. (RDDT) on Thursday reported second-quarter earnings that more than doubled from a year earlier as revenue surged 61%, driven by strong advertising growth and higher user engagement.

For the second quarter, net income increased to $252.8 million, or $1.25 per share, from $89.3 million, or $0.45 per share, a year earlier.

Second-quarter revenue climbed 61% to $804.9 million from $499.6 million a year ago, with advertising revenue rising 64% to $762 million and other revenue increasing 24% to $43 million.

Daily Active Uniques (DAUq) increased 18% to 130.3 million, while Weekly Active Uniques (WAUq) rose 24% to 514.6 million.

For the third quarter of 2026, Reddit expects revenue of $860 million to $870 million and adjusted EBITDA of $385 million to $395 million.

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Trading Signals: Apple: Rallye auf dem Prüfstand

Heute Abend legt der iPhone-Hersteller Zahlen vor. Angesichts der Rallye der vergangenen Monate, einer üppigen Bewertung und dem strapazierten Chartbild könnte es für Apple schwer werden, den Impuls für neue Höchststände zu liefern.

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KLA, Sandoz, Legrand: Welche Aktie überzeugt bei Kennzahlen und Bewertung? mit François Bloch
KLA, Sandoz und Legrand stehen in dieser Folge des BX Morningcall im Fokus. François Bloch und Olivia Hähnel vergleichen drei Aktien aus Halbleiter, Pharma/Biosimilars und elektrischer Infrastruktur. Im Fokus stehen Umsatz, EBIT, EBIT-Marge, Dividende, Buchwert, Performance und die Frage, welche Risiken Anlegerinnen und Anleger im aktuellen Marktumfeld beachten können.

Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ KLA
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✅ Legrand

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Short 15’297.53 13.86 S8UB1U
Short 15’905.94 8.73 SQRBDU
SMI-Kurs: 14’392.49 30.07.2026 17:30:47
Long 13’781.96 19.19 SABE5U
Long 13’475.02 13.67 SJB42U
Long 12’898.99 8.89 SXEBDU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

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