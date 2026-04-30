Reddit Aktie NET000REDI11
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
30.04.2026 23:19:06
Reddit, Inc. Announces Climb In Q1 Bottom Line
(RTTNews) - Reddit, Inc. (RDDT) reported a profit for its first quarter that Increased, from the same period last year
The company's earnings came in at $203.98 million, or $1.01 per share. This compares with $26.15 million, or $0.13 per share, last year.
The company's revenue for the period rose 69.1% to $663.41 million from $392.36 million last year.
Reddit, Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $203.98 Mln. vs. $26.15 Mln. last year. -EPS: $1.01 vs. $0.13 last year. -Revenue: $663.41 Mln vs. $392.36 Mln last year.
-Guidance: Next quarter revenue guidance: $ 715 To $ 725
Nachrichten zu Reddit
|Keine Nachrichten verfügbar.
Analysen zu Reddit
3 Chip-Aktien fürs BX Musterportfolio: Cadence, Arista & BE Semiconductor im Check
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt:
NEU✅ Cadence Design Systems – US1273871087
NEU✅ Arista Networks – US0404132054
NEU✅ BE Semiconductor – NL0012866412
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside Fonds
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerEZB, Fed und Tech-Bilanzen im Blickpunkt: SMI und DAX gehen mit klaren Gewinnen ins lange Wochenende
Der heimische sowie der deutsche Leitindex präsentierten sich am Donnerstag mit kräftigen Zuschlägen.