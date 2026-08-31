Reddit Aktie News: Reddit am Abend mit Kursabschlägen

Die Reddit-Aktie gab im New York-Handel um 20:26 Uhr um 3,4 Prozent auf 147,83 USD nach. Die Reddit-Aktie gab in der Spitze bis auf 146,70 USD nach. Zur Startglocke stand der Titel bei 151,17 USD. Zuletzt wechselten 279'331 Reddit-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 282,81 USD erreichte der Titel am 19.09.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 91,31 Prozent könnte die Reddit-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 31.03.2026 (119,27 USD). Derzeit notiert die Reddit-Aktie damit 23,95 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Für Reddit-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 USD ausgeschüttet werden. Die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal legte Reddit am 30.07.2026 vor. Es stand ein EPS von 1,25 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Reddit noch ein Gewinn pro Aktie von 0,48 USD in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 804.90 Mio. USD – das entspricht einem Zuwachs von 61,10 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 499.63 Mio. USD erwirtschaftet worden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2026 dürfte Reddit am 04.11.2026 vorlegen.

Experten gehen davon aus, dass Reddit im Jahr 2026 5,37 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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