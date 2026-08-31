Reddit Aktie News: Reddit wird am Nachmittag ausgebremst

Der Reddit-Aktie ging im New York-Handel die Puste aus. Um 16:28 Uhr verlor das Papier 3,1 Prozent auf 148,25 USD. Bei 146,70 USD markierte die Reddit-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 151,17 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 131'063 Reddit-Aktien umgesetzt.

Am 19.09.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 282,81 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 90,77 Prozent. Am 31.03.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 119,27 USD. Mit einem Abschlag von mindestens 19,55 Prozent könnte die Reddit-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Im Vorjahr erhielten Reddit-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier. Die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal legte Reddit am 30.07.2026 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,25 USD. Im Vorjahresviertel hatte Reddit 0,48 USD je Aktie erwirtschaftet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Reddit im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 61,10 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 804.90 Mio. USD. Im Vorjahresviertel waren 499.63 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird am 04.11.2026 erwartet.

Den erwarteten Gewinn je Reddit-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 5,37 USD fest.

Redaktion finanzen.ch

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