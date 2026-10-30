Reddit Aktie News: Anleger setzen Reddit am Abend unter Druck

Der Reddit-Aktie ging im New York-Handel die Puste aus. Um 20:26 Uhr verlor das Papier 29,8 Prozent auf 91,03 USD. In der Spitze büsste die Reddit-Aktie bis auf 89,28 USD ein. Mit einem Wert von 100,00 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten Reddit-Aktien beläuft sich auf 4'165'378 Stück.

Am 14.01.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 263,32 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Reddit-Aktie mit einem Kursplus von 189,27 Prozent wieder erreichen. Am 30.10.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 89,28 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 1,92 Prozent würde die Reddit-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Reddit-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 USD aus. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Reddit am 30.07.2026. Das EPS wurde auf 1,25 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,48 USD je Aktie erzielt worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Reddit in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 61,10 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 804.90 Mio. USD im Vergleich zu 499.63 Mio. USD im Vorjahresquartal.

Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird am 17.02.2027 erwartet. Die Q3 2027-Finanzergebnisse könnte Reddit möglicherweise am 04.11.2027 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Reddit einen Gewinn von 5,42 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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