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30.09.2026 20:27:13

Reddit Aktie News: Reddit am Abend mit Einbussen

Reddit Aktie News: Reddit am Abend mit Einbussen

Die Aktie von Reddit gehört am Mittwochabend zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt ging es für die Reddit-Aktie nach unten. Im New York-Handel fiel das Papier um 0,8 Prozent auf 144,18 USD.

Reddit
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Die Reddit-Aktie gab im New York-Handel um 20:26 Uhr um 0,8 Prozent auf 144,18 USD nach. Das Tagestief markierte die Reddit-Aktie bei 143,87 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 147,50 USD. Zuletzt wurden via New York 305'874 Reddit-Aktien umgesetzt.

Am 14.01.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 263,32 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Reddit-Aktie 82,63 Prozent zulegen. Bei einem Wert von 119,27 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (31.03.2026). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Reddit-Aktie 17,28 Prozent sinken.

Nachdem im Jahr 2025 0,000 USD an Reddit-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 USD aus. Reddit veröffentlichte am 30.07.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,25 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,48 USD je Aktie erzielt worden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 61,10 Prozent auf 804.90 Mio. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 499.63 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q3 2026 dürfte Reddit am 04.11.2026 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 5,38 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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