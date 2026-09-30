Reddit Aktie News: Reddit gewinnt am Mittwochnachmittag

Die Reddit-Aktie stand in der New York-Sitzung um 16:28 Uhr 3,6 Prozent im Plus bei 150,60 USD. Bei 151,80 USD markierte die Reddit-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke stand der Titel bei 147,50 USD. Zuletzt wechselten via New York 105'710 Reddit-Aktien den Besitzer.

Bei 263,32 USD erreichte der Titel am 14.01.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 74,85 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 119,27 USD fiel das Papier am 31.03.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 20,80 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Reddit-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 USD belaufen. Reddit liess sich am 30.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,25 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,48 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 61,10 Prozent auf 804.90 Mio. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 499.63 Mio. USD erwirtschaftet worden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2026 dürfte Reddit am 04.11.2026 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Reddit-Aktie in Höhe von 5,38 USD im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

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