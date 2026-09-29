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29.09.2026 20:27:13

Reddit Aktie News: Reddit präsentiert sich am Abend stärker

Reddit Aktie News: Reddit präsentiert sich am Abend stärker

Die Aktie von Reddit gehört am Dienstagabend zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Reddit-Aktie stand in der New York-Sitzung zuletzt 1,0 Prozent im Plus bei 144,52 USD.

Reddit
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Um 20:26 Uhr konnte die Aktie von Reddit zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 1,0 Prozent auf 144,52 USD. Den höchsten Wert des Tages markierte die Reddit-Aktie bei 147,55 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 145,00 USD. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 502'303 Reddit-Aktien.

Am 14.01.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 263,32 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Reddit-Aktie derzeit noch 82,20 Prozent Luft nach oben. Bei 119,27 USD erreichte der Anteilsschein am 31.03.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 17,47 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Zuletzt erhielten Reddit-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 USD aus. Die Zahlen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte Reddit am 30.07.2026. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,25 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Reddit ein EPS von 0,48 USD je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite hat Reddit im vergangenen Quartal 804.90 Mio. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 61,10 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Reddit 499.63 Mio. USD umsetzen können.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird am 04.11.2026 erwartet.

In der Reddit-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 5,38 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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