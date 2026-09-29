Reddit Aktie News: Reddit am Dienstagnachmittag im Plus

Die Aktie notierte um 16:28 Uhr mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 2,7 Prozent auf 147,00 USD zu. Bei 147,00 USD markierte die Reddit-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 145,00 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 103'316 Reddit-Aktien.

Bei 263,32 USD erreichte der Titel am 14.01.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 79,13 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 31.03.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 119,27 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 18,86 Prozent.

Für Reddit-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 USD ausgeschüttet werden. Am 30.07.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,25 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,48 USD je Aktie in den Büchern standen. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 804.90 Mio. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 61,10 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Reddit einen Umsatz von 499.63 Mio. USD eingefahren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 04.11.2026 erfolgen.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Reddit-Gewinn in Höhe von 5,38 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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