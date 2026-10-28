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28.10.2026 20:27:13
Reddit Aktie News: Reddit am Abend mit negativen Vorzeichen
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochabend die Aktie von Reddit. Die Reddit-Aktie notierte im New York-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,9 Prozent bei 135,18 USD.
Die Reddit-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 20:26 Uhr um 0,9 Prozent auf 135,18 USD ab. Das Tagestief markierte die Reddit-Aktie bei 134,76 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 135,11 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 425'610 Reddit-Aktien umgesetzt.
Am 14.01.2026 erreichte der Anteilsschein mit 263,32 USD ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Reddit-Aktie mit einem Kursplus von 94,79 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 31.03.2026 bei 119,27 USD. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 11,77 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2025. Die Zahlen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte Reddit am 30.07.2026. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,25 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,48 USD je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 61,10 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 499.63 Mio. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 804.90 Mio. USD ausgewiesen.
Am 29.10.2026 dürfte die Q3 2026-Bilanz von Reddit veröffentlicht werden. Schätzungsweise am 04.11.2027 dürfte Reddit die Q3 2027-Finanzergebnisse präsentieren.
Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 5,40 USD je Reddit-Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
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Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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