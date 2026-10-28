Reddit Aktie News: Reddit am Nachmittag in Rot

Die Reddit-Aktie notierte um 16:28 Uhr im New York-Handel in Rot und verlor 1,1 Prozent auf 135,00 USD. Die Abwärtsbewegung der Reddit-Aktie ging bis auf 134,76 USD. Bei 135,11 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten 239'775 Reddit-Aktien den Besitzer.

Am 14.01.2026 markierte das Papier bei 263,32 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 95,05 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 119,27 USD erreichte der Anteilsschein am 31.03.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 11,65 Prozent.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Im Vorjahr erhielten Reddit-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier. Reddit liess sich am 30.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,25 USD gegenüber 0,48 USD im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite standen 804.90 Mio. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 499.63 Mio. USD umgesetzt.

Am 29.10.2026 dürfte die Q3 2026-Bilanz von Reddit veröffentlicht werden. Experten erwarten die Q3 2027-Kennzahlen am 04.11.2027.

Experten taxieren den Reddit-Gewinn für das Jahr 2026 auf 5,40 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Reddit-Aktie

S&P-500-Aufnahme lässt Reddit-Aktie hochschiessen - doch Analysten warnen vor Wachstumsrisiken

Ausblick: Reddit präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Eigenen Krypto-Node betreiben: Nutzen, Kosten und technische Herausforderungen