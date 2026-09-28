Reddit Aktie News: Reddit tendiert am Abend auf rotem Terrain

Die Reddit-Aktie musste um 20:26 Uhr im New York-Handel abgeben und fiel um 2,9 Prozent auf 145,50 USD. In der Spitze büsste die Reddit-Aktie bis auf 145,26 USD ein. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 149,00 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 298'813 Reddit-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 263,32 USD. Dieser Kurs wurde am 14.01.2026 erreicht. Der derzeitige Kurs der Reddit-Aktie liegt somit 44,74 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 119,27 USD fiel das Papier am 31.03.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Reddit-Aktie 18,03 Prozent sinken.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an Reddit-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 USD. Die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Reddit am 30.07.2026. Das EPS wurde auf 1,25 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,48 USD je Aktie erzielt worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Reddit im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 61,10 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 804.90 Mio. USD. Im Vorjahresviertel waren 499.63 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird am 04.11.2026 erwartet.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 5,38 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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