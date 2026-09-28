Reddit Aktie News: Reddit am Montagnachmittag mit negativen Vorzeichen

Die Reddit-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 16:28 Uhr um 1,7 Prozent auf 147,24 USD ab. Die Reddit-Aktie sank bis auf 146,21 USD. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 149,00 USD. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 103'294 Reddit-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 14.01.2026 bei 263,32 USD. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Reddit-Aktie 78,84 Prozent zulegen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 31.03.2026 bei 119,27 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Reddit-Aktie derzeit noch 19,00 Prozent Luft nach unten.

Experten gehen davon aus, dass Reddit-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Reddit 0,000 USD aus. Am 30.07.2026 äusserte sich Reddit zu den Kennzahlen des am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei 1,25 USD. Im letzten Jahr hatte Reddit einen Gewinn von 0,48 USD je Aktie eingefahren. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 804.90 Mio. USD – ein Plus von 61,10 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Reddit 499.63 Mio. USD erwirtschaftet hatte.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2026 wird am 04.11.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Den erwarteten Gewinn je Reddit-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 5,38 USD fest.

Redaktion finanzen.ch

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