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28.08.2026 20:27:13

Reddit Aktie News: Reddit verteuert sich am Abend

Reddit Aktie News: Reddit verteuert sich am Abend

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagabend der Anteilsschein von Reddit. Zuletzt sprang die Reddit-Aktie im New York-Handel an und legte um 0,8 Prozent auf 155,24 USD zu.

Reddit
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Um 20:26 Uhr stieg die Reddit-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 0,8 Prozent auf 155,24 USD. Der Kurs der Reddit-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 158,78 USD zu. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 152,25 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 237'137 Reddit-Aktien.

Am 19.09.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 282,81 USD. Mit einem Zuwachs von 82,18 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 31.03.2026 gab der Anteilsschein bis auf 119,27 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 23,17 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2025. Am 30.07.2026 hat Reddit die Kennzahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,25 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,48 USD je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 61,10 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 499.63 Mio. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 804.90 Mio. USD ausgewiesen.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2026 dürfte Reddit am 04.11.2026 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 5,37 USD je Aktie in den Reddit-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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