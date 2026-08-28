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28.08.2026 16:29:00

Reddit Aktie News: Reddit zeigt sich am Freitagnachmittag fester

Reddit Aktie News: Reddit zeigt sich am Freitagnachmittag fester

Die Aktie von Reddit gehört am Freitagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 1,1 Prozent auf 155,66 USD zu.

Reddit
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Die Reddit-Aktie notierte im New York-Handel um 16:28 Uhr in Grün und gewann 1,1 Prozent auf 155,66 USD. Die Reddit-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 156,84 USD aus. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 152,25 USD. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 68'058 Reddit-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (282,81 USD) erklomm das Papier am 19.09.2025. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Reddit-Aktie derzeit noch 81,68 Prozent Luft nach oben. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 119,27 USD. Dieser Wert wurde am 31.03.2026 erreicht. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Reddit-Aktie 23,38 Prozent sinken.

Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 USD je Reddit-Aktie. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Reddit am 30.07.2026. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,25 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,48 USD erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite hat Reddit im vergangenen Quartal 804.90 Mio. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 61,10 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Reddit 499.63 Mio. USD umsetzen können.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2026 wird am 04.11.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Reddit ein EPS in Höhe von 5,37 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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