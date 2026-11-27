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27.11.2026 20:27:13
Reddit Aktie News: Reddit steigt am Abend
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagabend die Aktie von Reddit. Die Reddit-Aktie stieg im New York-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 2,5 Prozent auf 93,83 USD.
Das Papier von Reddit legte um 20:26 Uhr zu und stieg im New York-Handel um 2,5 Prozent auf 93,83 USD. Bei 95,53 USD erreichte die Reddit-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 93,52 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 559'316 Reddit-Aktien den Besitzer.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 14.01.2026 bei 263,32 USD. 180,64 Prozent Plus fehlen der Reddit-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 21.11.2026 bei 84,60 USD. Der aktuelle Kurs der Reddit-Aktie ist somit 9,84 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
Experten gehen davon aus, dass Reddit-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Reddit 0,000 USD aus. Die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal legte Reddit am 29.10.2026 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,40 USD. Im Vorjahresviertel waren 0,80 USD je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz wurden 894.96 Mio. USD gegenüber 584.91 Mio. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Die Reddit-Bilanz für Q4 2026 wird am 17.02.2027 erwartet.
Für das Jahr 2027 gehen Analysten von einem Reddit-Gewinn in Höhe von 6,78 USD je Aktie aus.
Redaktion finanzen.ch
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