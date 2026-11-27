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27.11.2026 16:29:00
Reddit Aktie News: Reddit macht am Nachmittag Boden gut
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagnachmittag der Anteilsschein von Reddit. Zuletzt stieg die Reddit-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 2,1 Prozent auf 93,39 USD.
Die Reddit-Aktie stand in der New York-Sitzung um 16:28 Uhr 2,1 Prozent im Plus bei 93,39 USD. Zwischenzeitlich stieg die Reddit-Aktie sogar auf 94,00 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 93,52 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 70'614 Reddit-Aktien.
Der Anteilsschein kletterte am 14.01.2026 auf bis zu 263,32 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 181,96 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 21.11.2026 (84,60 USD). Mit einem Kursverlust von 9,41 Prozent würde die Reddit-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an Reddit-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 USD. Die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Reddit am 29.10.2026. Das EPS wurde auf 1,40 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,80 USD je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz wurden 894.96 Mio. USD gegenüber 584.91 Mio. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 17.02.2027 erfolgen.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2027 auf 6,78 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.
Redaktion finanzen.ch
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