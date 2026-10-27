Reddit Aktie News: Reddit am Dienstagabend im Minusbereich

Die Aktionäre schickten das Papier von Reddit nach unten. In der New York-Sitzung verlor die Aktie um 20:26 Uhr 0,4 Prozent auf 137,84 USD. Die höchsten Verluste verbuchte die Reddit-Aktie bis auf 135,10 USD. Bei 138,52 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden heute 427'013 Reddit-Aktien gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 263,32 USD erreichte der Titel am 14.01.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Reddit-Aktie mit einem Kursplus von 91,03 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 31.03.2026 (119,27 USD). Der aktuelle Kurs der Reddit-Aktie ist somit 13,47 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nachdem Reddit seine Aktionäre 2025 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 USD je Aktie ausschütten. Die Zahlen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte Reddit am 30.07.2026. Das EPS wurde auf 1,25 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,48 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 804.90 Mio. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 499.63 Mio. USD umgesetzt.

Die Reddit-Bilanz für Q3 2026 wird am 29.10.2026 erwartet. Die Vorlage der Q3 2027-Ergebnisse wird von Experten am 04.11.2027 erwartet.

Von Analysten wird erwartet, dass Reddit im Jahr 2026 5,40 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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