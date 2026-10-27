Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’598 0.4%  SPI 20’600 0.5%  Dow 52’378 0.0%  DAX 25’591 0.7%  Euro 0.9226 0.0%  EStoxx50 6’165 0.8%  Gold 4’064 1.3%  Bitcoin 66’907 1.0%  Dollar 0.8290 0.0%  Öl 113.9 -1.7% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Partners Group2460882UBS24476758Nestlé3886335Swiss Re12688156Amrize143013422Novartis1200526Idorsia36346343Sunrise Communications138622040
Anzeige

Das nächste Wettrennen um Infrastruktur könnte in Megawatt gemessen werden

Hier informieren
Top News
Bitwise-CIO Matt Hougan: Warum Bitcoin in jedem Marktumfeld punktet
Bankenexperte Chris Whalen setzt auf Gold statt Bankaktien: Die Gründe
Silberpreis seit Rekordhoch halbiert: Konjunktursorgen oder geplatzte Spekulationsblase?
ETFs: Entdecken Sie Dalios Erfolgsstrategie
Quantencomputer als Bitcoin-Risiko: Was Coinbase jetzt plant und was Anleger wissen sollten
Suche...
Plus500 Depot

Reddit Aktie 133254246 / US75734B1008

Handeln
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

27.10.2026 20:27:13

Reddit Aktie News: Reddit am Dienstagabend im Minusbereich

Reddit Aktie News: Reddit am Dienstagabend im Minusbereich

Die Aktie von Reddit gehört am Dienstagabend zu den Verlustbringern des Tages. Die Reddit-Aktie musste zuletzt im New York-Handel abgeben und fiel um 0,4 Prozent auf 137,84 USD.

Reddit
113.61 CHF 0.62%
Kaufen Verkaufen

Die Aktionäre schickten das Papier von Reddit nach unten. In der New York-Sitzung verlor die Aktie um 20:26 Uhr 0,4 Prozent auf 137,84 USD. Die höchsten Verluste verbuchte die Reddit-Aktie bis auf 135,10 USD. Bei 138,52 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden heute 427'013 Reddit-Aktien gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 263,32 USD erreichte der Titel am 14.01.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Reddit-Aktie mit einem Kursplus von 91,03 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 31.03.2026 (119,27 USD). Der aktuelle Kurs der Reddit-Aktie ist somit 13,47 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nachdem Reddit seine Aktionäre 2025 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 USD je Aktie ausschütten. Die Zahlen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte Reddit am 30.07.2026. Das EPS wurde auf 1,25 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,48 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 804.90 Mio. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 499.63 Mio. USD umgesetzt.

Die Reddit-Bilanz für Q3 2026 wird am 29.10.2026 erwartet. Die Vorlage der Q3 2027-Ergebnisse wird von Experten am 04.11.2027 erwartet.

Von Analysten wird erwartet, dass Reddit im Jahr 2026 5,40 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Reddit-Aktie

S&P-500-Aufnahme lässt Reddit-Aktie hochschiessen - doch Analysten warnen vor Wachstumsrisiken

Ausblick: Reddit präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Eigenen Krypto-Node betreiben: Nutzen, Kosten und technische Herausforderungen


Bildquelle: bluebay / Shutterstock.com
In eigener Sache

Trading Signals: Geberit: Auf dem Sprung

Der Sanitärtechnikspezialist profitiert von der Erholung im europäischen Wohnungsbau. Jetzt gilt es für Geberit, diesen Eindruck mit den Zahlen für das dritte Quartal zu bestätigen.

Weiterlesen!

Nachrichten zu Reddit

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu Reddit

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Orion, ABB und Euronext: Zahlen, Risiken und Kursbewegungen – BX Morningcall mit François Bloch

Orion, ABB und Euronext stehen im Mittelpunkt dieses BX Morningcalls. Olivia Hähnel (BX Swiss) und François Bloch (Investment-Stratege) ordnen Kennzahlen, Kursbewegungen, Dividendenentwicklungen und unternehmensspezifischen Risiken der Aktien: Orion, ABB und Euronext ein.

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

Orion, ABB und Euronext: Zahlen, Risiken und Kursbewegungen – BX Morningcall mit François Bloch

Inside Trading & Investment

27.10.26 Logo WHS SAP: 26 % Cloud-Wachstum – zündet KI jetzt die Aktie?
27.10.26 Julius Bär: 10.00% p.a. JB Barrier Reverse Convertible (65%) auf Bayer AG
27.10.26 Rückversicherer als Profiteure der Klimaanpassung
27.10.26 Marktüberblick: Bayer, Fraport und flatexDEGIRO gesucht
27.10.26 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 8.00% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Holcim, Schindler, Siemens
27.10.26 SMI startet freundlich in die neue Woche
27.10.26 UBS Logo UBS KeyInvest: SMI – Positiver Wochenstart
21.10.26 Orion, ABB und Euronext: Zahlen, Risiken und Kursbewegungen – BX Morningcall mit François Bloch
05.10.26 ETF Compass Q3-Review: Satelliten mit bis zu 68 Prozent Plus, doch Clean Energy stürzt ab
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 15’186.54 19.92 SYBKYU
Short 15’495.69 13.98 SNBC4U
Short 16’089.03 8.87 S0B82U
SMI-Kurs: 14’597.63 27.10.2026 17:31:55
Long 13’985.71 19.52 SWBSHU
Long 13’668.55 13.72 SKBVGU
Long 13’097.42 8.95 SU3B7U
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

Aktien in diesem Artikel

Reddit 113.61 0.62% Reddit

Reddit am 27.10.2026

Chart

Meistgelesene Nachrichten

Sika-Aktie sackt ab: Bauchemiehersteller übernimmt Duproof in den Vereinigten Arabischen Emiraten
Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Deutsche Bank AG beurteilt Rheinmetall-Aktie mit Buy
Ausblick: UBS zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Infineon-Aktie im Plus: Milliardenschwerer Ausbau der Galliumnitrid-Produktion in Villach
Zuversicht in New York: Dow Jones liegt letztendlich im Plus
Novartis-Aktie im Aufwind: Pharmariese zurück auf Wachstumskurs - Forschungs-Flop belastet Ergebnis
Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall am Dienstagnachmittag mit roten Vorzeichen
Mercedes-Benz-Aktie verliert: Deutlich niedrigere Margenerwartung, China bremst
Frische Impulse für die Roche-Aktie? Krebsmedikament Divarasib überzeugt in Phase-III-Studie

Top-Rankings

KW 43: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 43: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 43: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.