|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
27.10.2026 16:29:00
Reddit Aktie News: Reddit am Dienstagnachmittag nahezu unverändert
Die Aktie von Reddit zeigt sich am Dienstagnachmittag ohne grosse Bewegung. Die Reddit-Aktie kam im New York-Handel zuletzt kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 138,34 USD.
Die Reddit-Aktie notierte im New York-Handel um 16:28 Uhr bei 138,34 USD und damit auf dem Niveau des Vortages. Die Reddit-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 140,80 USD. Die Reddit-Aktie gab in der Spitze bis auf 135,10 USD nach. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 138,52 USD. Der Tagesumsatz der Reddit-Aktie belief sich zuletzt auf 284'358 Aktien.
Bei 263,32 USD markierte der Titel am 14.01.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 90,34 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 31.03.2026 bei 119,27 USD. Der derzeitige Kurs der Reddit-Aktie liegt somit 15,99 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 USD. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Reddit am 30.07.2026. In Sachen EPS wurden 1,25 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Reddit 0,48 USD je Aktie eingenommen. Reddit hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 804.90 Mio. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 61,10 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 499.63 Mio. USD erwirtschaftet worden waren.
Am 29.10.2026 werden die Q3 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten kalkulieren am 04.11.2027 mit der Veröffentlichung der Q3 2027-Bilanz von Reddit.
Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Reddit ein EPS in Höhe von 5,40 USD in den Büchern stehen haben wird.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Reddit-Aktie
S&P-500-Aufnahme lässt Reddit-Aktie hochschiessen - doch Analysten warnen vor Wachstumsrisiken
Ausblick: Reddit präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Eigenen Krypto-Node betreiben: Nutzen, Kosten und technische Herausforderungen
Trading Signals: Geberit: Auf dem Sprung
Der Sanitärtechnikspezialist profitiert von der Erholung im europäischen Wohnungsbau. Jetzt gilt es für Geberit, diesen Eindruck mit den Zahlen für das dritte Quartal zu bestätigen.Weiterlesen!
Nachrichten zu Reddit
|
16:29
|Reddit Aktie News: Reddit am Dienstagnachmittag nahezu unverändert (finanzen.ch)
|
16:02
|S&P 500-Wert Reddit-Aktie: So viel hätte eine Investition in Reddit von vor einem Jahr gekostet (finanzen.ch)
|
26.10.26
|S&P 500 aktuell: S&P 500 zum Ende des Montagshandels mit Kursplus (finanzen.ch)
|
26.10.26
|Reddit Aktie News: Reddit gibt am Abend ab (finanzen.ch)
|
26.10.26
|Freundlicher Handel: S&P 500 am Nachmittag in Grün (finanzen.ch)
|
26.10.26
|Freundlicher Handel in New York: S&P 500-Anleger greifen am Mittag zu (finanzen.ch)
|
26.10.26
|Gute Stimmung in New York: Börsianer lassen S&P 500 zum Start steigen (finanzen.ch)
|
15.10.26
|S&P 500-Handel aktuell: S&P 500 steigt letztendlich (finanzen.ch)
Analysen zu Reddit
Orion, ABB und Euronext: Zahlen, Risiken und Kursbewegungen – BX Morningcall mit François Bloch
Orion, ABB und Euronext stehen im Mittelpunkt dieses BX Morningcalls. Olivia Hähnel (BX Swiss) und François Bloch (Investment-Stratege) ordnen Kennzahlen, Kursbewegungen, Dividendenentwicklungen und unternehmensspezifischen Risiken der Aktien: Orion, ABB und Euronext ein.
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerZahlenflut: SMI schliesst höher -- DAX schlussendlich in Grün -- Börsen in Fernost letztlich uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt konnte Gewinne verzeichnen, während der deutsche Leitindex zulegte. Der US-Leitindex bewegt sich kaum. Asiens Börsen wiesen am Dienstag unterschiedliche Vorzeichen aus.