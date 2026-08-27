Reddit Aktie 133254246 / US75734B1008
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27.08.2026 20:27:13
Reddit Aktie News: Reddit am Abend ohne grosse Veränderung
Die Aktie von Reddit zeigt am Donnerstagabend wenig Änderung. Die Reddit-Aktie zeigte sich zuletzt im New York-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 155,27 USD an der Tafel.
Zum Vortag unverändert notierte die Reddit-Aktie um 20:26 Uhr im New York-Handel bei 155,27 USD. Den Tageshöchststand markierte die Reddit-Aktie bei 158,85 USD. Der Kurs der Reddit-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 153,50 USD nach. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 155,76 USD. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 231'562 Reddit-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 282,81 USD. Dieser Kurs wurde am 19.09.2025 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 82,14 Prozent über dem aktuellen Kurs der Reddit-Aktie. Bei einem Wert von 119,27 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (31.03.2026). Der aktuelle Kurs der Reddit-Aktie ist somit 23,19 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
Reddit-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 USD belaufen. Die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Reddit am 30.07.2026. Das EPS wurde auf 1,25 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,48 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 61,10 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 804.90 Mio. USD, während im Vorjahreszeitraum 499.63 Mio. USD ausgewiesen worden waren.
Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird für den 04.11.2026 terminiert.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 5,37 USD je Aktie in den Reddit-Büchern.
Redaktion finanzen.ch
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