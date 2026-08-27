Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’416 0.2%  SPI 20’305 0.2%  Dow 53’569 0.2%  DAX 26’511 0.6%  Euro 0.9356 -0.2%  EStoxx50 6’472 0.7%  Gold 4’601 - Bitcoin 63’754 -1.2%  Dollar 0.8034 -0.1%  Öl 89.9 0.3% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Roche149905998On113454047Partners Group2460882Novartis1200526Zurich Insurance1107539
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Kupferminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Valora-Aktie: CEO verlässt Unternehmen nach 14 Jahren
Kryptowährungen: Aktueller Marktbericht zu Bitcoin & Co.
Jungfraubahn-Aktie dreht ins Plus: Nahost-Krise bremst erstes Halbjahr
PayPal-Aktie unter Druck: Übernahme durch Stripe und Advent geplatzt
Zins-Dilemma der Fed: Warum der KI-Boom die Inflation nicht stoppt - und was das für Anleger bedeutet
Suche...
ETF Sparplan

Reddit Aktie 133254246 / US75734B1008

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

27.08.2026 20:27:13

Reddit Aktie News: Reddit am Abend ohne grosse Veränderung

Reddit Aktie News: Reddit am Abend ohne grosse Veränderung

Die Aktie von Reddit zeigt am Donnerstagabend wenig Änderung. Die Reddit-Aktie zeigte sich zuletzt im New York-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 155,27 USD an der Tafel.

Reddit
124.76 CHF -0.89%
Kaufen Verkaufen

Zum Vortag unverändert notierte die Reddit-Aktie um 20:26 Uhr im New York-Handel bei 155,27 USD. Den Tageshöchststand markierte die Reddit-Aktie bei 158,85 USD. Der Kurs der Reddit-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 153,50 USD nach. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 155,76 USD. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 231'562 Reddit-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 282,81 USD. Dieser Kurs wurde am 19.09.2025 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 82,14 Prozent über dem aktuellen Kurs der Reddit-Aktie. Bei einem Wert von 119,27 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (31.03.2026). Der aktuelle Kurs der Reddit-Aktie ist somit 23,19 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Reddit-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 USD belaufen. Die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Reddit am 30.07.2026. Das EPS wurde auf 1,25 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,48 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 61,10 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 804.90 Mio. USD, während im Vorjahreszeitraum 499.63 Mio. USD ausgewiesen worden waren.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird für den 04.11.2026 terminiert.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 5,37 USD je Aktie in den Reddit-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Reddit-Aktie

S&P-500-Aufnahme lässt Reddit-Aktie hochschiessen - doch Analysten warnen vor Wachstumsrisiken

Ausblick: Reddit präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Eigenen Krypto-Node betreiben: Nutzen, Kosten und technische Herausforderungen


Bildquelle: Tischenko Irina / Shutterstock.com
In eigener Sache

Trading Signals: Netflix: Zurück auf dem Schirm

Der Streamingriese erlebt an der Wall Street gerade ein Comeback. Wenngleich ein steiniger Weg vor der Netflix-Aktie liegt, könnte die Aufholjagd durchaus noch weiter gehen.

Weiterlesen!

Nachrichten zu Reddit

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu Reddit

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio

Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio

Inside Trading & Investment

09:11 Marktüberblick: Softwareaktien haussieren nach Salesforce-Zahlen
09:10 SMI stürzt ab
06:16 UBS Logo UBS KeyInvest: Gold – Rally oder Pullback?
27.08.26 Logo WHS NVIDIA schockt die Skeptiker: Umsatz verdoppelt – Aktie vor der nächsten Rallye?
27.08.26 Julius Bär: 15.00% p.a. JB Callable Barrier Reverse Convertible (70%) auf OC Oerlikon Corp AG
26.08.26 Der «Burggraben» im Zeitalter der Künstlichen Intelligenz
25.08.26 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 9.60% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Kühne + Nagel, Logitech, Roche
13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 15’006.48 19.31 SJYB2U
Short 15’297.40 13.70 S7BCRU
Short 15’860.05 8.91 S4ABWU
SMI-Kurs: 14’415.83 28.08.2026 12:36:32
Long 13’819.86 19.84 SABE5U
Long 13’512.07 13.97 S1B6WU
Long 12’900.98 8.82 SRDBIU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

Aktien in diesem Artikel

Reddit 124.76 -0.89% Reddit

Meistgelesene Nachrichten

NVIDIA übertrifft hohe Erwartungen bei Gewinn und Umsatz - Aktie springt an
Elliott Investment Management: Das waren die grössten Aktienpositionen im 2. Quartal 2026
Roche-Aktie schwächelt: US-Zulassung für erweiterten Einsatz von HER2-Krebstests erhalten
Nach starken Zahlen: Analysten überbieten sich mit Kurszielen für NVIDIA-Aktie - das sollten Anleger wissen
Nach NVIDIA-Bilanz: SMI letztlich tiefrot -- DAX geht etwas höher in den Feierabend -- Wall Street fester -- Asiens Börsen schliesslich uneins
Home Depot Aktie News: Home Depot am Freitagvormittag in Rot
Rheinmetall-Aktie zieht an: Rund 260 Millionen Euro in Nordhessen investiert - so reagieren RENK, HENSOLDT & TKMS
Novo Nordisk-Aktie verliert: China prüft Abnehmpille
Goldpreis: Warten auf Rede von Fed-Chef Kevin Warsh
Accelleron-Aktie sackt dennoch ab: Starkes Halbjahr bringt Prognose-Upgrade

Top-Rankings

US-Tech-Riesen dominieren: Diese Aktien hält die Deutsche Bank im 2. Quartal 2026
Portfolio-Check: Diese US-Aktien hält die Deutsche Bank
Bildquelle: Elpisterra / Shutterstock.com
Duquesne Family Office-Depot im Q2 2026: In diese Aktien hat Stanley Druckenmiller investiert
13F gewährt Einblick
Bildquelle: TunedIn by Westend61 / Shutterstock.com
Aktien Empfehlungen KW 26/35: Analysten raten zum Verkauf
Diese Aktien stehen auf den Verkaufslisten der Experten in KW 26/35. Immer aktuell im wöchentlichen Aktien Top-Ranking und exklusiv bei finanzen.ch
Bildquelle: Lightspring / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.