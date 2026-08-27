Reddit Aktie News: Reddit am Nachmittag fester

Die Reddit-Aktie stieg im New York-Handel. Um 16:28 Uhr verteuerte sich das Papier um 2,0 Prozent auf 158,43 USD. Der Kurs der Reddit-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 158,85 USD zu. Bei 155,76 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Von der Reddit-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 116'355 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 19.09.2025 bei 282,81 USD. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 78,51 Prozent hinzugewinnen. Bei einem Wert von 119,27 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (31.03.2026). Mit dem aktuellen Kurs notiert die Reddit-Aktie 32,83 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Reddit-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 USD belaufen. Reddit veröffentlichte am 30.07.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS lag bei 1,25 USD. Im letzten Jahr hatte Reddit einen Gewinn von 0,48 USD je Aktie eingefahren. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Reddit im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 61,10 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 804.90 Mio. USD. Im Vorjahresviertel waren 499.63 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2026 wird am 04.11.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 5,37 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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