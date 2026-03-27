Reddit Aktie News: Reddit fällt am Nachmittag

Die Aktie verlor um 16:28 Uhr in der New York-Sitzung 3,8 Prozent auf 122,37 USD. Der Kurs der Reddit-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 120,87 USD nach. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 124,51 USD. Bisher wurden heute 280'551 Reddit-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 19.09.2025 bei 282,81 USD. Der derzeitige Kurs der Reddit-Aktie liegt somit 56,73 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 79,80 USD am 08.04.2025. Das 52-Wochen-Tief könnte die Reddit-Aktie mit einem Verlust von 34,79 Prozent wieder erreichen.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an Reddit-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 USD. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Reddit am 05.02.2026. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,24 USD. Im Vorjahresviertel hatte Reddit 0,39 USD je Aktie erwirtschaftet. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 69,65 Prozent auf 725.61 Mio. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 427.71 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q1 2026-Finanzergebnisse wird für den 12.05.2026 terminiert.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Reddit-Gewinn in Höhe von 4,14 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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