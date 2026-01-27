Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Reddit Aktie 133254246 / US75734B1008

27.01.2026 20:27:13

Reddit Aktie News: Anleger schicken Reddit am Dienstagabend tief südwärts

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagabend die Aktie von Reddit. Die Reddit-Aktie notierte zuletzt im New York-Handel in Rot und verlor 8,3 Prozent auf 195,86 USD.

Das Papier von Reddit gab in der New York-Sitzung ab. Um 20:26 Uhr ging es um 8,3 Prozent auf 195,86 USD abwärts. Im Tief verlor die Reddit-Aktie bis auf 193,19 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 202,60 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 567'846 Reddit-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 19.09.2025 bei 282,81 USD. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 44,39 Prozent hinzugewinnen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 79,80 USD ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 59,26 Prozent.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte Reddit 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Reddit am 30.10.2025. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,80 USD. Im Vorjahresviertel waren 0,17 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 67,91 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 348.35 Mio. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 584.91 Mio. USD ausgewiesen.

Die kommende Q4 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 05.02.2026 veröffentlicht. Einen Blick in die Q4 2026-Bilanz können Reddit-Anleger Experten zufolge am 17.02.2027 werfen.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Reddit-Aktie in Höhe von 2,31 USD im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.ch

